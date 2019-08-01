الصين تؤكد دعمها الحازم للرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج

أكدت الصين اليوم الخميس دعمها الحازم لقيادة الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" لممارسة سلطات الإدارة وفقا للقانون.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، تعليقا على تصريح لقائد قوات الجيش الصيني المتمركزة في هونج كونج اللواء تشن داو شيانغ حول دعم قواته رئاسة كاري لام لحكومة المنطقة الإدارية الخاصة في ممارسة سلطاتها الإدارية حسب القانون، وعمل القوات بعزم على حماية سيادة البلاد ورخاء منطقة هونج كونج واستقرارها.

وقالت يينغ إن موقف الحكومة المركزية الصينية تجاه قضية هونج كونج ثابت وواضح كما أكد اللواء تشن داو شيانغ في كلمته، معربة عن ثقتها بأن قوات الجيش الصيني المتمركزة في هونج كونج ستكون محورا يسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.