روسيا تعتلي صدارة ترتيب المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف

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واصل منتخب روسيا تفوقه في منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس برصيد 24 ميدالية بواقع 14 ذهبية، 6 فضية ، 4 برونزية.

وأسفرت نتائج اليوم الثالث للبطولة عن فوز المنتخب الروسي بالمركز الأول في سباق 50 متر سباحة بالزعانف المزدوجة ناشئين ، وبولندا بالمركز الثاني، وحصل منتخب كازاخستان علي المركز الثالث.

وأسفرت نتائج سباق 50 متر سباحة بالزعانف مونو ناشئات عن حصول روسيا على المركز الأول وسلوفاكيا على المركز الثانى وتركيا المركز الثالث.

فيما أسفرت نتائج سباق 50 متر بالزعانف مونو ناشئين عن فوز روسيا بالمركز الأول بعد أن حقق المنتخب رقم قياسي جديد وتركيا بالمركز الثاني بينما جاءت الصين في المركز الثالث.

كما فاز منتخب المجر بالمركز الأول في سباق 50 متر سباحة بالزعانف المزدوجة ناشئات، وجاءت أوكرانيا في المركز الثاني ، روسيا في المركز الثالث.

وفي سباق تتابع 4×200 متر سباحة بالمونو ناشئين فازت روسيا بالمركز الأول والصين بالمركز الثاني وأوكرانيا بالمركز الثالث.

وجاءت نتائج سباق تتابع 4×200 متر سباحة بالمونو ناشئات عن فوز روسيا بالمركز الأول، وأوكرانيا بالمركز الثاني ، وكوريا الجنوبية بالمركز الثالث.