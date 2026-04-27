حماس: اعتداءات المستوطنين بالضفة واستهداف الاحتلال للمقدسيين لن يزيد شعبنا إلا قوة وثباتا

أكد القيادي في حركة «حماس» محمود مرداوي، أنّ تصاعد العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة، عبر عمليات الهدم والاقتحامات والتنكيل بأبناء شعب فلسطين، كما جرى اليوم في مخيم قلنديا والرام وكفر عقب والعيساوية وسلوان، تعبر عن النهج الفاشي الاستئصالي الواضح للاحتلال وأهدافه الخبيثة في تهجير وطرد الفلسطينيين من أرضهم.

وأوضح في بيان، اليوم الإثنين، أنّ الاستهداف المستمر لأهل القدس، والعدوان على المقدسات وخاصة المسجد الأقصى يمثل جريمة إسرائيلية، ضمن مخطط شامل لتهويد المدينة، وتغيير معالمها الديموغرافية، وتشديد الخناق على الفلسطينيين.

وشدّد على أنّ «عدوان الاحتلال وقطعان المستوطنين، وعمليات التنكيل بأبناء شعب فلسطين والقتل والاعتقال، لن تفلح في نشر الرعب في نفوس الفلسطينيين أو ثنيهم عن تمسكهم بأرضهم وحقوقهم»، مؤكدًا أنّ الشعب الفلسطيني هو صمام الأمان لإفشال مخطط الضم والتهجير.

وأشاد مرداوي، بصمود المقدسيين رغم كل الصعوبات، وثباتهم في أرضهم ومنازلهم، داعيًا لإسنادهم وفتح كل أبواب الدعم المادي والمعنوي لهم لتعزيز بقائهم في المدينة وإفشال كل مخططات الاحتلال فيها.

وحذرت محافظة القدس من العدوان الخطير الذي تشهده بلدتا الرام وكفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، في أعقاب الاقتحام الواسع الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية، وما زال مستمرًا، والذي تخلله حملة اعتقالات ومداهمات طالت عشرات المواطنين.

وأكدت المحافظة في بيان أصدرته اليوم، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش عنيفة لعشرات المنازل، رافقها خلع للأبواب وتخريب للممتلكات، وإرهاب للأهالي، بما في ذلك النساء والأطفال، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل إلى ثكنات عسكرية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل شبه كامل للحياة اليومية في مخيم قلنديا وبلدة الرام وكفر عقب.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عيادة «الأونروا» في مخيم قلنديا وقامت بتدمير بابها الخارجي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، فيما أُعلن عن أربع إصابات على الأقل نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين خلال الاقتحام.

وأشارت المحافظة إلى أن حملة الاعتقالات طالت عشرات المواطنين، من بينهم أسرى محررون، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني. كما أوضحت أن قوات الاحتلال أخطرت عشرات المنشآت السكنية والتجارية بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

وشددت محافظة القدس على أن هذه الاقتحامات وما يرافقها من اعتداءات وتنكيل وتخريب ممنهج، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتندرج ضمن سياسة تصعيدية تستهدف الوجود الفلسطيني وفرض واقع بالقوة.

وحملت المحافظة المجتمع الدولي المسئولية عن صمته وتقاعسه في محاسبة الاحتلال، معتبرة أن هذا الصمت يشجع على استمرار الانتهاكات وتوسيع رقعتها دون رادع.