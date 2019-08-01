خبير سيصدر تقريرا بشأن الحالة النفسية للمشتبه به في حادث الدفع بمحطة قطارات غربي ألمانيا

أعلن الادعاء العام غربي ألمانيا -اليوم الخميس- أنه من المقرر أن يصدر خبير تقريرا عن الحالة النفسية للرجل المشتبه بضلوعه في اعتداء الدفع الدموي في محطة القطار الرئيسية بمدينة فرانكفورت الألمانية يوم الاثنين الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الادعاء اليوم إنه تم تكليف خبير بإجراء حوار مع الرجل المشتبه به المنحدر من إريتيريا.

ويقبع الرجل -40 عاما- في الحبس الاحتياطي بتهمة الاشتباه في ارتكاب جريمة قتل.

وبحسب بيانات الادعاء العام الألماني، فإن المشتبه به تسبب في مقتل طفل "8 أعوام"، عقب دفعه هو وأمه أمام قطار متحرك في المحطة، ولكن الأم استطاعت إنقاذ نفسها.

وكان قد وصل هذا الرجل الإرتيري إلى فرانكفورت قبل أيام من الحادث، بعدما كان يعيش في سويسرا منذ عام 2006.

وبحسب شرطة زيورخ السويسرية، كان الرجل يخضع لعلاج نفسي هذا العام.

وكان مواطن منحدر من مدينة فرانكفورت دشن حملة على الإنترنت لجمع تبرعات لدعم عائلة الصبي المتوفى، وجمعت الحملة أكثر من 25 ألف يورو حتى ظهر اليوم الخميس.