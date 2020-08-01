وزير إماراتي ينتقد بشدة تصريحات وزير الدفاع التركي

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بشدة تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي اكار لقناة الجزيرة القطرية.

وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر نشرت اليوم السبت: "التصريح الإستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده".

وأضاف: "منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

وكان أكار، قد شن في تصريحات متلفزة، هجومًا على الإمارات العربية المتحدة، وقال إنها قامت بأعمال مضرّة في ليبيا وسورية، وستحاسبها تركيا على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين.

وأضاف أكار، إن أبو ظبي "تدعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا" قصد الإضرار بأنقرة، داعيًا إياها لأن تنظر إلى ما وصفه بـ"ضآلة حجمها ومدى تأثيرها وألا تنشر الفتنة والفساد".

كما وصف أكار، الإمارات بأنها دولة وظيفية تخدم غيرها سياسيا أو عسكريا، ويتمّ استخدامها واستغلالها عن بعد.

وتابع وزير الدفاع التركي أنه "إذا لم توقف الإمارات والسعودية ومصر وروسيا وفرنسا دعمها للواء المتقاعد خليفة حفتر، فلن تنعم ليبيا بالاستقرار، داعيا إلى دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا" في إشارة إلى المشير حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.