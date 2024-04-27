حسن الرداد عن مسلسل محارب: مشاهده صعبة ومشاعره ثقيلة وعمل نفخر به

أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل «محارب»، والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت»، عبر شاشة «صدى البلد»، إن المسلسل تضمن العديد من المشاهد الصعبة.

وأضاف: «المسلسل كان صعبًا جدًا ومشاعره ثقيلة، بسبب موت الأم وموت الأخ، ورحلة الهروب».

وأوضح أن مسلسل محارب كان عملًا قويًّا، وأنه يشعر بالفخر لكونه جزءًا من هذا العمل.

وشارك فى مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.