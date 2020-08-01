استطلاع: تحويل آيا صوفيا لمسجد لن ينقذ أردوغان

كشف استطلاع جديد للرأي أجراه مركز "أوراسيا" لأبحاث الرأي العام في تركيا (AKAM) عن استمرار انخفاض نسبة تأييد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووجد أن قراره الأخير بإعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد من المرجح أن يكون له تأثير لا يذكر على نوايا الناخبين.

وذكرت صحيفة "جمهوريت"، أمس الجمعة، أن الاستطلاع 48.6 فى المائة قالوا إنهم لن يصوتوا لأردوغان فى انتخابات الرئاسة المقبلة بينما قال 38.9 % إنهم سيصوتون له .

فيما أظهر 99.7 % من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن قرار أردوغان الأخير بتغيير وضع آيا صوفيا من متحف إلى مسجد لن يكون له أي تأثير على نيتهم في التصويت.

وبسؤال المشاركين عن الأداء العام لأردوغان كرئيس، قال 40.2% إنه لم ينجح ، بينما قال 30.9 % أن أدائه كان متوسط، بينما قال 28.9 % إنه نجح مؤخرا .

وأظهر الاستطلاع أن 41.9% غير راضيين عن أداء حكومة حزب العدالة والتنمية خاصة في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، و 30.3 % كانوا راضيين عن أدائها مؤخرا، واعتبرها 27.8 % أن أدائها كان متوسطا.

وكان استطلاع للرأى أجراه مركز "أوراسيا" فى أواخر مايو أظهر أن 46.9% من الذين شملهم الاستطلاع قالوا انهم لن يصوتوا لصالح اردوجان اذا رشح نفسه لفترة ثانية بينما قال 39.2 % انهم سيصوتون لصالح اردوغان فى حالة ترشحه لولاية ثانية ، بينما قال 39.2% انهم سيصوتون لصالح أردوغان .