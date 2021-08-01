عماد سليمان يستنكر المواعيد الجديدة لمباريات الدوري

قال عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، إنه كان يتمنى الالتزام بموعد لقاء بيراميدز الذي تأجل في المرة الأولى لأسباب لا دخل للنادي بها.

وأضاف: “كان من المفترض أن يتم إقامة المباريات في مواعيد محددة مسبقًا غير قابله للتعديل، لاسيما ان اتحاد الكرة يعرف جيدًا مواعيد مشاركة المنتخب الأولمبي في الأولمبياد”.

وتابع حديثه قائلاً: ” لا أعرف كيف سيخوض الفريق ٧ مباريات في ظرف ١٩ يومًا، هذا لا يحدث في أي مكان، أليس من افضل أن ينتظم جدول الدوري كما كان بدلا من أن نزيد من ضغطه”.

واختتم: “نتمنى من اتحاد الكرة أن يراعي موقف الأندية من خلال وضع أيام راحة كافية في المباريات المتبقية لضمان العدالة بين الجميع وتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق، نأمل أن نعبر تلك المرحلة الصعبة وننهي المسابقة على خير”.