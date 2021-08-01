محافظ البحيرة يشهد جنازة الشهيد محمد رجب بمدينة إيتاى البارود

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة يرافقه اللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد والعميد أركان حرب أحمد السويدي، المستشار العسكري للمحافظة ومحمد كجك رئيس مدينة إيتاي البارود وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ جنازة وتشييع جثمان البطل الشهيد رقيب محمد رجب عبد السميع الشامي ابن قرية الإبراهيمة التابعة لقرية صفط الحرية مركز إيتاي البارود لمثواه الأخير والذي استشهد بشمال سيناء.

وقام آمنة والحضور بتقديم واجب العزاء لعم واشقاء الشهيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن عليهم بالصبر والسلوان.

وأكد محافظ البحيرة، أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة، لافتاً أن مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمناً مطمئناً، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائماً الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان، أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد على أحد معالم مسقط رأسه تخليداً لذكراه وبطولته وتقديم كافة اوجة الدعم والرعاية لأسرته وأبنائه.