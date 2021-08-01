مدرب منتخب رفع الأثقال: فارس حسونة كان سيدمر لو استمر في مصر

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تحدث خالد قرني المدير الفني السابق لمنتخب مصر لرفع الأثقال عن موقف فارس حسونة المتوج بذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

وقال قرني في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد "ابارك لفارس حسونة، ولوالده التتويج بالميدالية الذهبية، والده زميل وكابتن بتاعنا".

وتابع "كنا نتمنى ان يتوج حسونة بيها بإسم مصر، لكن رحيله كان بسبب ظروف خارجة عن ادارتنا".

وواصل "حسونة كان بيتدرب معنا، والده ذهب به لقطر اثناء خوضه تدريبات هناك، سافر وهو 14 سنة".

وأضاف "حسونة موهبته كبيرة، لو كان هيستمر في مصر كان هيتقتل ومش هتبان موهبته، بيتصرف عليه ما يقرب من 4 أو 5 مليون جنيه في العام الواحد".

وأوضح "لو طلبت ده في مصر محدش هيوافق، لازم نبقى عارفين احنا رايحين ننافس ولا نبقى موجودين بس، لازم نركز على اشخاص بعينهم علشان نفوز بالميداليات".