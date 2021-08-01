التنظيم والإدارة: مسابقة للعمل بالسكك الحديد تخصصات مهندسين وفنيين الفترة المقبلة

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن بوابة الوظائف الحكومية تطلق بعض المسابقات الخاصة بالوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة، لافتًا إلى إطلاق العديد من الإعلانات، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن البوابة أطلقت مسابقة بشأن تعيين مهندسين في تخصصات مختلفة لوزارة الري، مشيرًا إلى انتهائها يوم 5 أغسطس الجاري.

وناشد الراغبين والباحثين عن فرصة عمل ويلتمسون في أنفسهم الكفاءة التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية، قائلًا إنه سيتم إطلاق مسابقة للعمل بالسكك الحديد تخصصات مهندسين وفنيين حاصلين على دبلوم صنايع، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى إطلاق مسابقة للتعاقد في جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال الفترة المقبلة، معلقًا: «مستحيل نعطى موافقات على التعيين إلا بعد تخطيط القوى العاملة لمعرفة العجز وضخ مزيد من الدماء الجديدة طبقًا لاحتياج حقيقي داخل الجهات الإدارية المختلفة».

وأكد أن الجهاز الإداري للدولة يمتلك الحق في اختيار أفضل الكفاءات الموجودة، فضلًا عن أن الدولة المصرية مليئة بالكفاءات، مشددًا على أن جميع الامتحانات مميكنة ولا تتضمن تدخلًا بشريًا على الإطلاق.