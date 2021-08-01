إم بي سي تعرض فيديو عن رجل الأعمال محمد فريد خميس مع اقتراب ذكرى رحيله الأولي

استعرضت شركة ام بى جى للتطوير العقاري فيديو عن رجل الأعمال محمد فريد خميس رجل الصناعة الأول، خلال مشاركتها في فعاليات معرض الأهرام العقاري، تزامنا مع اقتراب الذكرى الأولى لرحيل رجل الأعمال، والذي وافته المنية في 19 سبتمبر 2020.

قال الدكتورمحمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري،.إن رجل الاعمال محمد فريد خميس، أحد قادة الصناعة المصرية والذي أفنى عمره في خدمة وطنه وإثراء الاقتصاد المصري والخروج لأسواق عالمية من خلال مجموعة النساجون الشرقيون، والتي تمتلك شركات تابعة متخصصة في قطاعات متعددة ومنها قطاع التطوير العقاري.

وأشار إلى أنه رغم وجود منافسة قوية بين كافة المستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية إلا أن الجميع يعمل لخدمة الاقتصاد المصري بالكامل، والتعاون فيما بينهم لتحقيق مخطط التنمية العمرانية الشامل.

وأشار إلى أن شركة MBG تشارك في فعاليات معرض الأهرام العقاري والذي انطلق خلال الفترة من 29 يوليو وينتهي اليوم 1 أغسطس، بمشاركة عدد كبير من الشركات العقارية، موضحا أن الشركة أطلقت مشروعها الجديد خلال فعاليات المعرض والذي لقي إقبالا من كافة العملاء.

وأوضح أن المشروع الجديد "WHITE 14" هو مشروع متميز باستثمارات تبلغ مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا حرص الشركة على إنشاء مشروعات تحقيق قيمة مضافة للعاصمة الإدارية والقطاع العقاري ككل.

كما تشارك MBG بمشروع PUKKA بالعاصمة الإدارية الجديدة في فعاليات المعرض، ويقام على مساحة 41 فدانا ويتكون من 42 مبنى و5 تصميمات مختلفة للعمارات، وتتميز بتنوع المساحات لتناسب كل الاحتياجات، مؤكدا أن المشروع يتضمن منطقة البوليفارد التى تقام على مساحة 7000 متر، ونسبة المبانى لا تتعدى الـ22% من إجمالى مساحة المشروع، والباقى مساحات خضراء وخدمات متنوعة للملاك.

وأشار إلى أن حجم استثمارات الشركة فى السوق العقاري تتجاوز 7 مليارات جنيه موزعة فى العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الدلتا وتسعى شركة “MBG” للتطوير العقاري لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة ضمن استراتيجيتها الجديدة.