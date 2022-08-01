مسؤولون يحذرون من أمراض تنقلها مياه الأمطار في باكستان

قال مسؤولون ومسعفون اليوم الإثنين، إن ملايين الأشخاص، ومن بينهم أطفال، معرضون للإصابة بأمراض تنتقل عن طريق المياه في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان.

فيما ارتفع عدد القتلى جراء عدة أسابيع من الأمطار الغزيرة إلى أكثر من 400 شخص.

وقالت وزيرة الصحة في إقليم السند، أزرا فضل، إن ما لا يقل عن مليون شخص، نصفهم أطفال دون سن الخامسة، يتلقون العلاج من الإسهال والتيفويد والتهاب الكبد والتهاب المعدة والأمعاء والديدان في الإقليم جنوبي باكستان.

كما قال فرح شاه، المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، إن أطباء من الجيش وعدة جمعيات خيرية أقاموا مستشفيات ميدانية في الإقليم لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض الأمراض المنقولة بسبب المياه.

وقال: "يأتي المرضى في مجموعات، يمكن أن يصل العدد إلى ملايين".

وتعرض إقليما السند وبلوشستان لفيضانات والغمر بالمياه بعد أن هطلت أمطار هي الأكثر غزارة في التاريخ المسجل في الدولة الواقعة في جنوب آسيا وسط مخاوف متزايدة بشأن تغير المناخ.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن الأمطار والفيضانات أودت بحياة 434 شخصا، وألحقت أضرارا بأكثر من 36 ألف منزل ونحو ألف كيلومتر من الطرق، مما ترك الملايين بلا مأوى تتقطع بهم السبل في القرى النائية.