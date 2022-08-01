نائب محافظ الدقهلية يشارك في احتفالية ختام النشاط الصيفى لحق الطفل

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نائبه الدكتور هيثم الشيخ بالمشاركة فى احتفالية ختام النشاط الصيفي "لحق الطفل" لإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للنشئ بمسجد الشيخ حسانين بالمنصورة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والمحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة والشيخ محمد سليمان مدير الدعوة والإرشاد وقيادات الدعوة بالأوقاف.



وأكد نائب المحافظ أن برنامج النشاط الصيفي للطفل والذي يستهدف تحفيظ الطفل للقرآن الكريم وشرح وتعليم القيم الأخلاقية الاسلامية كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد للأطفال المشاركين بأسلوب مبسط وتعريفهم سماحة الإسلام واعتداله وجماله من خلال المساجد بالإضافة إلى شرح الدروس المستفادة من الهجرة بصورة ميسرة.



وقدم "نائب محافظ الدقهلية" التهنئة للحضور جميعا بمناسبة العام الهجري الجديد وسلم "الشيخ" الجوائز والهديا علي الأطفال الفائزين المشاركين في فعاليات البرنامج الصيفي المشار إليه. وأشاد بالإقبال المتميز والمشاركة الفعالة والجهود التي بذلتها مديرية أوقاف الدقهلية بهدف المساهمة في تربية النشئ التربية الصحيحة.