المفوضية الأوروبية تصرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية الجديدة لأوكرانيا

قامت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بصرف النصف الأول من المساعدات المالية الكلية "MFA" الجديدة لأوكرانيا، بقيمة 500 مليون يورو، على أن يتم صرف الدفعة الثانية بنفس المبلغ بداية من غد الثلاثاء.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي- أن "البرلمان والمجلس الأوروبيين اعتمدا القرار بشأن هذا النموذج الاستثنائي الجديد في 12 يوليو الماضي، ويعد هذا المبلغ الإضافي البالغ مليار يورو جزءًا من الجهد الاستثنائي الذي يبذله الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي، لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية الفورية في أعقاب العمليات العسكرية الروسية".

وأضاف البيان، أن "هذه المساعدة هي جزء أول من حزمة MFA الاستثنائية التي تصل إلى 9 مليار يورو وتم الإعلان عنها في رسالة المفوضية بتاريخ 18 مايو الماضي والتي أقرها المجلس الأوروبي في 23-24 يونيو 2022. وهي تكمل الدعم المقدم بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سداد قرض طارئ بقيمة 1.2 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام. وبذلك، يصل إجمالي دعم بروكسل لأوكرانيا منذ بداية الحرب إلى 2.2 مليار يورو".

وتابع: إن "المساعدة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي لأوكرانيا ومرونتها الشاملة في سياق الأزمة مع روسيا وتفاقم التحديات الاقتصادية المترتبة عليها. وفي تعبير آخر عن التضامن، ستغطي ميزانية الاتحاد الأوروبي تكاليف الفائدة على قرضها. كما تأتي هذه المساعدة المالية بالإضافة إلى الدعم غير المسبوق الذي قدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن، لا سيما المساعدات الإنسانية والإنمائية والدفاعية، وتعليق جميع رسوم الاستيراد على الصادرات الأوكرانية لمدة عام واحد أو مبادرات التضامن الأخرى، على سبيل المثال لمعالجة اختناقات النقل بحيث يمكن ضمان الصادرات، لا سيما الحبوب".

وتعليقا على ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، فالديس دومبروفسكيس، إن "هذه الدفعة البالغة مليار يورو هي الجزء الأول من حزمة المساعدة المالية الكلية البالغة 9 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية الطارئة الناجمة عن الحرب مع روسيا. في الوقت نفسه، نحن نعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركائنا الدوليين بشأن الخطوات التالية لإعادة بناء أوكرانيا على المدى الطويل. وسيقدم الاتحاد الأوروبي كل الدعم السياسي والمالي والعسكري والإنساني المطلوب لمساعدة أوكرانيا وشعبها في مواجهة العمليات الروسية طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

بدوره، قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع. وسنواصل دعم الشعب الأوكراني سياسيًا وماليًا وبوسائل عسكرية في مواجهة المحن والتحديات التي سببتها الأزمة مع روسيا، فأوكرانيا تدافع عن سيادتها وحقها في الوجود بعزم وكرامة. ويقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا في هذه المساعي وسيواصل القيام بذلك".