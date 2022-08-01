العراق: القبض على 3 إرهابيين في بابل وكركوك وسط وشمالي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، أن المديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في بابل، بعد استدراجهما من إقليم كردستان، وإرهابي ثالث في كركوك.



وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أنه "من خلال المتابعة الدقيقة لملف المطلوبين والهاربين من القضاء بعملية استخبارية نوعية استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة لمديرية العامة للاستخبارات والأمن من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين بمحافظة بابل، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق المادة (1/4) إرهاب"، مشيرة إلى أن العملية تمت "بعد استدراجهما من إقليم كردستان ومن خلال كمين محكم ألقي القبض عليهما في قضاء المحاويل بمحافظة بابل".



وأضاف البيان أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة للمديرية ذاتها وبالتعاون مع قوة اقتحام مكتب قائد شرطة كركوك، تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الخطيرة الذي قام بمبايعة العصابات في عام (2015)".