 فيديو مرعب.. مصرع 8 أشخاص إثر حريق في مستشفى بولاية ماديا براديش الهندية - بوابة الشروق
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فيديو مرعب.. مصرع 8 أشخاص إثر حريق في مستشفى بولاية ماديا براديش الهندية

وكالات
نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 4:23 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 4:23 م

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، بعد اندلاع حريق هائل في مستشفى خاص في مدينة جبلبور بولاية ماديا براديش الهندية.

وقع الحادث حوالي الساعة 3 بعد ظهر اليوم، حيث اندلع حريق في مستشفى نيو لايف متعدد التخصصات في منطقة تشاندال بهاتا بالمدينة، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وقال مصدر أمني: "تم تأكيد ثماني ضحايا حتى الآن، مع وجود حالتين حرجتين. تم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة بالمدينة. حتى الآن، لا يوجد أحد محاصر داخل المستشفى".

وبحسب المصادر فإن العدد الدقيق للمصابين لم يتضح بعد، ومن بين الوفيات الثماني، قد يكون 3-4 من موظفي المستشفى.

وتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحريق الذي يشتبه في أنه ناجم عن انفجار المولد الموجود في المستشفى.

 


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