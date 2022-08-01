أول شحنة حبوب أوكرانية تغادر أوديسا صباح اليوم الاثنين

من المقرر أن تغادر أول شحنة من الذرة الأوكرانية ميناء أوديسا صباح اليوم الاثنين ، في أعقاب اتفاق يقضي بإنهاء الحصار المفروض على الحبوب، وفقا لوزارة الدفاع التركية .

وقالت الوزارة إن سفينة الشحن رازوني، التي تبحر تحت علم سيراليون، ستغادر الميناء الأوكراني متجهة إلى لبنان في الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، مضيفة أن المزيد من عمليات التصدير سوف تجري تباعا في إطار الاتفاق.

ووقعت أوكرانيا وروسيا صفقة جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

ويشهد تنفيذ الاتفاق تقدما تدريجيا حتى الآن، وذلك مع افتتاح مركز مراقبة صادرات الحبوب في اسطنبول الأسبوع الماضي. وسوف يتشكل المركز من ممثلين من أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا.