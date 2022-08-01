ترامب: كان على أوكرانيا الاتفاق مع بوتين والتخلي عن القرم

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن أوكرانيا كان بمقدورها تجنب الحرب بالتخلي عن جزيرة القرم والاتفاق مع روسيا.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، قول الرئيس الأمريكي السابق، خلال مشاركته في أحد برامج البودكاست، إنه كان على أوكرانيا التخلى عن أراضي شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، أو الموافقة على عدم الانضمام إلى الناتو لمنع موسكو من بدء العملية العسكرية التي بدأت في فبراير الماضي.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن سؤال عن رأيه في جلسة التصوير التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا لمجلة "فوج" والتي أثارت انتقادات واسعة نظرًا لتزامنها مع الحرب في البلاد.

وسعى ترامب إلى التأكيد على أن " العملية الروسية ما كانت لتحدث لو أنه كان لا يزال رئيسًا".

وقال ترامب: ”لم يكن (بوتين) ليفعل ذلك معي. لم يكن ليفعل ذلك. على الأقل، كان ينبغي عليهم التوصل إلى اتفاق“.

وأضاف: ”كان بمقدورهم التخلي عن شبه جزيرة القرم. كان بإمكانهم فعل شيء مع الناتو. حسنًا، (لن ننضم إلى الناتو) وحينها كان سيكون لديك دولة، لأنني أعتقد أن بوتين كان يريد التوصل إلى اتفاق“.

وأشار ترامب إلى أن إرسال الرئيس الروسي مئات الآلاف من الجنود وكمية كبيرة من المعدات العسكرية على طول حدود البلدين قبل الهجوم كان بمثابة "تكتيك مفاوضات عظيم".

وتابع: ”عندما تنظر إلى تلك المباني التي دمرت تماما، فإن هؤلاء الأشخاص قد ماتوا. لقد فقد الأوكران الكثير من مواطنيهم.. كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق لتجنب كل هذا.. كان يجب ألا يحدث هذا أبدًا".

وكان ترامب قد وصف في فبراير الماضي تكتيك بوتين في الاعتراف بجمهوريتين في شرق أوكرانيا وإرسال قوات روسية إلى المناطق تحت غطاء ”عمليات حفظ السلام“ بأنه ”عبقري“ و”ذكي للغاية“.