عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد تفريق القوات الأمنية العراقية، المتظاهرين التابعين للإطار التنسيقي بالمياه، اليوم الاثنين، لمنعهم من اقتحام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد.

ومع استمرار اعتصام مؤيدي التيار الصدري لليوم الثالث على التوالي داخل مبنى البرلمان وتزايد أعدادهم، منعت القوات العراقية، اليوم الاثنين، متظاهري «الإطار التنسيقي» من دخول المنطقة الخضراء، ما دفع المتظاهرين إلى نصب خيامهم أمامها.

وأفاد مراسل «العربية» بوقوع مناوشات بين متظاهري الإطار والأمن قرب البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء، مبيناً أن بعض متظاهري الإطار عبروا الجسر المعلق باتجاه المنطقة الخضراء وسط بغداد.

واتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة في وقت سابق اليوم، خصوصا حول المنطقة الخضراء، وأغلقت طرقًا مهمة، تحسبا لخروج تظاهرات مؤيدي «الإطار التنسيقي».

وكان الإطار التنسيقي أصدر أمس، بياناً دعا فيه مناصريه إلى التظاهر اليوم الاثنين، في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد في الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي.

ويجمع تحالف الإطار التنسيقي بالإضافة لدولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ويعد أبرز المعادين للتيار الصدري، فصائل الحشد الشعبي.

من جانبه، دعا زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق يدعو أنصاره إلى عدم دخول المنطقة الخضراء.