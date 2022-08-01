 الصين تحذر: زيارة بيلوسي لتايوان ستكون لها عواقب وخيمة - بوابة الشروق
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الصين تحذر: زيارة بيلوسي لتايوان ستكون لها عواقب وخيمة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 5:59 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 5:59 م

حذرت الصين من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان ستكون لها عواقب وخيمة، وأن بكين ستتخذ إجراءات مضادة قوية بشأن ذلك.

وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزير الخارجية الصيني -في مؤتمر صحفي أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الاثنين- إن مكانة بيلوسي تجعل من زيارتها المحتملة إلى تايوان أمرا حساسا للغاية، وإن مثل تلك الزيارة في أي شكل ووقت من شأنها أن تؤدي إلى أثر سياسي فظيع.

وأضاف لي جيان "نود أن نخبر الولايات المتحدة مجددًا أن الصين تقف على أهبة الاستعداد، وأن جيش التحرير الشعبي الصيني لن يقف مكتوف الأيدي"، لافتًا إلى أن بلاده سترد بحزم وستتخذ تدابير مضادة قوية في حال زارت بيلوسي تايوان.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وصلت اليوم الإثنين، إلى سنغافورة في مستهل جولتها الآسيوية التي ستشمل أيضا اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية.


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