جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية بالتصنيف الإسباني ويبومتركس

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن الجامعة جاءت بالمركز 1158 على مستوى العالم وفقاً لتصنيف ويبومتركس الإسباني إصدار يوليو 2023، بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف، وعلى صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز 24 من بين 1365 جامعة عربية.