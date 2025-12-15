لوفرين يسخر من سلوت بعد أزمته مع صلاح

سخر الكرواتي ديان لوفرين، من أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، بعد أزمته مع محمد صلاح، لاعب الريدز.

ودخل محمد صلاح، في أزمة مع أرني سلوت؛ بسبب إبقائه على مقاعد البدلاء في أكثر من مباراة.

ونشر محمد صلاح، إحصائية له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يصل إلى 277 مساهمة مع ناد واحد.

وعلق لوفرين على منشور محمد صلاح، قائلًا: "هذا ليس كافي، يجب عليك أن تدافع".

ويُعد تعليق لوفرين، المعروف بقربه من محمد صلاح، سخرية من أرني سلوت، الذي كان يطالب اللاعب المصري بالدفاع في المباريات.

وزامل لوفرين محمد صلاح، في ليفربول لمدة 3 مواسم، قبل أن يرحل إلى زينيت الروسي في 2020.