وزيرة لبنانية: عودة 380 ألف نازح سوري إلى بلدهم منذ يوليو الماضي

أعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، عودة 380 ألف نازح سوري إلى بلدهم منذ يوليو الماضي، وحتى اليوم، وذلك في إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية.

وقالت الوزيرة في بيان لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الاثنين: "خلال اجتماعنا في لجنة خطة لبنان للاستجابة بحضور دولة نائب الرئيس طارق متري، وفي إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها اللجنة الوزارية المكلّفة منذ يوليو 2025، عاد حتى تاريخه 380 ألف نازح سوري إلى بلدهم، وتم شطبهم نهائيًا من قاعدة بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين."

وأشارت إلى أن نحو 74 ألفًا آخرين أعربوا "عن رغبتهم بالعودة قبل نهاية العام الحالي. ويعكس هذا التقدّم في مسار الخطة التزام الحكومة الراسخ بضمان عودة مستدامة للنازحين إلى سوريا، كما يؤكد فعالية الشراكة القائمة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية".