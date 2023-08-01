البيت الأبيض: لا مؤشر على ضلوع روسيا في انقلاب النيجر

أكد البيت الأبيض، اليوم‭ ‬الثلاثاء، أنه ليس لديه ما يشير إلى ضلوع روسيا في انقلاب النيجر، وأن الولايات المتحدة لم تغير قرارها بشأن وجودها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.



وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، للصحفيين، إن الإدارة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مستقبل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للنيجر، بحسب وكالة "رويترز".



وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت بدء إجلاء الرعايا الفرنسيين من النيجر، مشيرة إلى أنها تعمل أيضا على إجلاء الرعايا الأوروبيين. كما أفاد وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى بأن بلاده وفرت رحلات جوية خاصة لإجلاء الرعايا الإيطاليين، وفقا لوكالة رويترز.



وبحسب السلطات الفرنسية يقيم 500 إلى 600 فرنسى حاليا فى النيجر.



وكان العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس بازوم قد اتهموا فرنسا بالسعى إلى "التدخل عسكريا" فى النيجر الأمر الذى نفته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.



وبعد مظاهرة فى نيامى، أراد آلاف المتظاهرين المؤيدين للاطاحة ببازوم اقتحام السفارة الفرنسية قبل أن يفرقهم الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع.