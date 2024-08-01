جثمان هنية يصل الدوحة استعدادا لدفنه غدا

وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداد لدفنه غدا الجمعة.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم، مراسم تشييع جنازة هنية، حيث تجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية بجامعة طهران بوسط العاصمة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، أمس، استشهاد هنية بغارة جوية إسرائيلية في نحو الساعة الثانية صباحا في طهران. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن 7 مسئولين في الشرق الأوسط من بينهم إيرانيان، ومسئول أمريكي القول إن هنية اغتيل بواسطة عبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى مقر إقامته في دار الضيافة في طهران.

وقال 5 مسئولون إن القنبلة كانت مخبأة قبل شهرين تقريبا في دار الضيافة.

وبحسب "نيويورك تايمز"، يقوم الحرس الثوري الإيراني بإدارة دار الضيافة وحمايتها، وهي جزء من مجمع كبير يعرف باسم نشأت، في حي راقي شمال طهران. وكان هنية في العاصمة الإيرانية لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

ويثير اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكذلك اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، الثلاثاء، مخاوف من حرب إقليمية.