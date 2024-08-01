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أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية، أن شعار إسماعيل هنية "لن نعترف بإسرائيل" سيبقى شعاراً خالداً فينا وسنلاحق "إسرائيل" حتى اقتلاعها من أرضنا، وذلك وفقا لما جاء في وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وقال القيادي في حركة حماس خليل الحية، صباح اليوم الخميس خلال مراسم الصلاة وتشييع جثمان إسماعيل هنية في طهران، إن "دم الشهيد هنية سيسير على طريق وحدة الأمة ووحدة المقاومة نحو تحرير فلسطين".

وأضاف أن "العدو الصهيوني بجريمته الجديدة أظهر للعالم مجددا أن الكيان الصهيوني هو مصدر الشر والظلم وعدم الاستقرار". وتابع: "إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتيال قادتنا سيضعف إرادتنا فهو واهم".

ونوه بأن "شعار إسماعيل هنية لن نعترف بإسرائيل سيظل شعارنا دائما"، مضيفا: "نعاهد أمتنا على أن نبقى نقاوم الاحتلال الصهيوني".

وقال إن "الكيان الصهيوني أثار غضب المقاومة وكل أحرار الأمة والعالم باغتيال إسماعيل هنية".

وأكد أن "دم إسماعيل هنية سيسير على طريق وحدة الأمة والمقاومة نحو تحرير فلسطين والقدس وأن شعار هنية لن نعترف بإسرائيل سيبقى شعارا خالدا في هذه الأمة".