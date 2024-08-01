 وزير الخارجية: استمرار أزمة قطاع غزة تزيد الوضع الإقليمي تعقيدا يوما بعد يوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية: استمرار أزمة قطاع غزة تزيد الوضع الإقليمي تعقيدا يوما بعد يوم


نشر في: الخميس 1 أغسطس 2024 - 8:25 م | آخر تحديث: الخميس 1 أغسطس 2024 - 8:33 م

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