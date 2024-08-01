محافظ المنوفية يتابع المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة، للعام الثاني على التوالي بنطاق محافظة المنوفية؛ لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للفحص والكشف المبكر للمقبلين على الزواج والأطفال حديثي الولادة وأمراض الاعتلال الكلوي والأورام السرطانية (الثدي - الرئة)، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، وفحص وعلاج ضعف السمع في الاطفال حديثي الولادة، أمراض سوء التغذية التقزم والأنيميا في أطفال المدارس للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد محافظ المنوفية، في بيان اليوم، بكل المبادرات الرئاسية والتي تستهدف في مقامها الأول بناء الإنسان والنهوض بكل الخدمات الصحية المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية لتضافر الجهود والتنسيق الكامل وتسخير كل الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها لضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين، مؤكداً دعمه الكامل للقطاع الصحي وتنفيذ العديد من المشروعات الطبية العملاقة لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

من جهته، تفقد الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية فعاليات المبادرة بالمركز الصحي بشبين الكوم، وتابع أعمال مبادرة المقبلين على الزواج والسمعيات وغرفة التطعيمات وغرفة متابعة الأطفال وتسجيل المواليد والوفيات.

وأشار إلى تنفيذ المبادرة من خلال عدد من الفرق الطبية بإجمالي 275 فريقا منها 37 فريقا متحركا لأماكن التجمعات والأسواق والمصالح الحكومية والمولات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية المقدمة.

وذكر أن المبادرة ستشهد في عامها الثاني إضافة خدمات جديدة مُقارنة بالعام الماضي، حيث تشتمل على تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان.