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أكد ديفيد باديا، المدير الفني السابق لفريق الشباب ببرشلونة الاسباني، أن منتخب مصر الأولمبي قادر على المنافسة على البطولة في أولمبياد باريس مشيرا إلى أن الثنائي إبراهيم عادل وحمزة علاء قادران على اللعب لبرشلونة.

قال ديفيد باديا في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" تعلم التمركز الصحيح مهم بالنسبة لقطاعات الناشئين واللاعبين الشباب بشكل عام، لابد من أن يكون اللاعب يملك الحركية اللازمة ومميزا من ناحية الأداء."

أضاف:" في أكاديمية برشلونة يصل عدد المدربين إلى 100‪ مدرب وكل فريق لديه جهاز فني يتكون من 28 فردا".

أشار:" فوجئت بمستوى مصر في أولمبياد باريس خاصة أمام إسبانيا خاصة حمزة علاء حارس المرمى وإبراهيم عادل وأيضا محمد النني الذي يملك خبرة كبير".

أكد:" منتخب مصر قادر على المنافسة على البطولة ولم أتوقع خسارة إسبانيا".

أتم:" إذا أردت أن أختار لاعب ليتواجد في برشلونة سأختار إبراهيم عادل وكذلك حارس المرمى حمزة علاء لديهما مستقبلا مشرقا".