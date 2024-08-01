قوات الاحتلال تعتقل 35 فلسطينيا من الضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ تواصل تنفيذ حملات الاعتقال بحقّ المواطنين في الضّفة الغربية، في إطار العدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، صباح الخميس، أن قوات الاحتلال شنت يوم أمس واليوم، حملة اعتقالات جديدة، طالت 35 مواطنًا على الأقل من الضّفة، من بينهم سيدة، وفتاة، بالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: الخليل، ونابلس، ورام الله، فيما توزعت بقيتها على محافظات: جنين، وطوباس، وأريحا، والقدس.

فيما يواصل الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني في البلدات، والتخريب والتدمير في منازل المواطنين.

ونوه أنّ حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بلغت أكثر من 9890 حالة اعتقال في الضّفة، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة، علماً أنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وجدد التذكير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.