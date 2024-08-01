قيادي لدى حماس: محمد الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله

قال القيادي لدى حركة المقاومة حماس محمود مرداوي، إن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

القيادي في حماس محمود مرداوي: الضيف بخير ويتابع مزاعم إسرائيل باغتياله #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 1, 2024

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، صباح الخميس، اغتيال قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، محمد الضيف، بعد التأكد من الأمر استخباريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من: محمد الضيف، ورافع سلامة قائد لواء خانيونس في حماس، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع».

وأشار إلى أن «الضيف عمل بشكل وثيق مع يحيي السنوار، وأدار خلال الحرب أنشطة حماس في قطاع غزة، موجّهًا التعليمات والأوامر إلى قادة الجناح العسكري لحماس».