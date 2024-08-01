وزير خارجية إيران: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وسنتخذ ضدها إجراءات باعثة على الندم

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بحث وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، آخر التطورات المتعلقة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إسماعيل هنية، من قبل الاحتلال الإسرائيلي في طهران.

وأفادت وكالة «تسنيم»، صباح الخميس، أن باقري، نوه خلال الاتصال أن «الكيان الصهيوني المزيف بتجاوزه الخطوط الحمراء، وارتكاب عدوان إرهابي سافر باغتيال إسماعيل هنية، وانتهاك الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد عرض الاستقرار والأمن الإقليمي لمخاطر جادة».

وأكد أن «إيران ستستخدم حقها المشروع في اتخاذ إجراءات باعثة على الندم وحاسمة ضد الكيان الصهيوني المزيف، ليتحول الجنون المستمر للكيان الغاصب للقدس إلى ندم أبدي»، بحسب الوكالة.

وأضاف باقري: «إن الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يعد ضروريًا للبت في هذه الجريمة السافرة في استشهاد إسماعيل هنية، وانتهاك الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

من جانبه أدان وزير خارجية السعودي اغتيال هنية وانتهاك الاحتلال الإسرائيلي لسيادة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفا الأوضاع في المنطقة بالمتأزمة والخطيرة.

وأكد بن فرحان ضرورة خفض التوترات في المنطقة، مشيرًا إلى أن «السعودية سترحب بعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي للتحقيق في استشهاد إسماعيل هنية».

والخميس شيع الآلاف جثمان هنية، حاملين صوره وأعلاما فلسطينية، في جامعة طهران وسط العاصمة.

وأقام المرشد الإيراني علي خامنئي، صلاة الجنازة على هنية وحارسه الشخصي، الذي اغتيل معه في الهجوم.

وبعد أداء صلاة الجنازة، من المقرر نقل جثمان هنية إلى قطر لدفنه هناك يوم الجمعة.