حماس: مستعدون لاستئناف المفاوضات بعد انتهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة

أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، استعدادها لاستئناف المفاوضات فورًا بعد انتهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة ووصول المساعدات إلى وجهتها.

وأضافت الحركة، خلال بيان بشأن مفاوضات الصفقة، أن "استمرار المحادثات في ظل المجاعة يجعلها بلا معنى، خاصة بعد انسحاب إسرائيل الأسبوع الماضي دون أي مبرر، عندما كنا على وشك التوصل إلى اتفاق"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتابعت: "لقد بلغت حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة حدًا لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني".

ودعت المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات الصلة إلى "التحرّك الفوري لوقف هذه المجزرة الجماعية التي يرتكبها العدو، وإيصال المواد الغذائية فورًا إلى شعبنا في جميع مناطق قطاع غزة دون قيد أو شرط، وضمان حمايتها".