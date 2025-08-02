أوكرانيا: روسيا تزود كوريا الشمالية بتكنولوجيا المسيرات وتساعد في إنتاجها

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قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن روسيا تزود كوريا الشمالية بتكنولوجيا للطائرات المسيرة الهجومية من طراز "شاهد" وتساهم في إنتاجها.

وأوضح يرماك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نرى أن روسيا تنقل تكنولوجيا الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز شاهد-136 إلى بيونج يانج، وتساعد في إنشاء خطوط إنتاج، وتشارك في تبادل تقنيات تطوير الصواريخ".

ووفق تقييم استخباراتي أوكراني في يوليو الماضي، فإن وزارة الدفاع الروسية، تدعم كوريا الشمالية، على توفير "المعدات والأسلحة والذخيرة المطلوبة" بهدف "زيادة اندماج (القوات الكورية الشمالية) ضمن وحدات القتال الروسية"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضاف التقرير، أن هناك "احتمال كبير" بأن تشارك القوات الكورية الشمالية في القتال بأجزاء من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا "لتعزيز الوجود الروسي، بما في ذلك خلال العمليات الهجومية واسعة النطاق".

وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، منتصف يوليو الماضي، دعم بلاده "غير المشروط" لجميع "الإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحل الوضع في أوكرانيا بشكل جذري".



وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مدينة وونسان الساحلية الشرقية، حيث عقد وزيرا خارجية البلدين حوارهما الاستراتيجي الثاني.

وتعهد الجانبان بمواصلة التعاون بموجب معاهدة الشراكة الموقعة العام الماضي، والتي تتضمن اتفاقية دفاع مشترك.

وأفادت "وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية" (KCNA) بأن كيم أبلغ لافروف أن الإجراءات التي يتخذها البلدان "استجابة للتغيرات الجيوسياسية العالمية الكبرى، ستساهم بشكل كبير في تعزيز السلام والأمن الدوليين".

وأشارت الوكالة، إلى أن كيم أعاد التأكيد على أن كوريا الشمالية "مستعدة للدعم غير المشروط، وتشجيع جميع الإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية، فيما يتعلق بمعالجة السبب الجذري للأزمة الأوكرانية".