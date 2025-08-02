إدارة ترامب تناقش ضم أذربيجان ودول أخرى إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

تجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثات نشطة مع أذربيجان بهدف الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، بل وتستكشف إمكانية ضم دول أخرى من آسيا الوسطى، بحسب خمسة مصادر مطلعة نقلت عنه رويترز .

وتم توقيع اتفاقيات إبراهيم خلال ولاية ترامب الأولى في عامي 2020 و2021، وفي إطارها تم تحقيق التطبيع بين إسرائيل وأربع دول إسلامية بعد وساطة أمريكية، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وتتمتع أذربيجان ومعظم دول آسيا الوسطى بالفعل بعلاقات دبلوماسية طويلة الأمد مع إسرائيل، وبالتالي من المتوقع أن يكون توسيع الاتفاقيات في هذه الحالة رمزيًا في المقام الأول - مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والأمن، وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وبحسب هؤلاء، فإن هذا التوسع متواضع نسبيا مقارنة بالطموح الرئيسي لإدارة ترامب ــ تحقيق التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وهو الهدف الذي يظل بعيدا بشكل خاص في ضوء الحرب في غزة.

ولا تزال السعودية تشترط أي اتفاق مع إسرائيل بالتقدم نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

ويؤجج تصاعد أعداد الشهداء في غزة، إلى جانب الجوع المستشري في أعقاب الحصار الإسرائيلي والعدوان، الغضب في العالم العربي، ويصعّب أي محاولة لتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم لتشمل دولًا إسلامية أخرى.