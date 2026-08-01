 وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث انهيار عقار بمدينة زفتي محافظة الغربية.. وتوجه بصرف المساعدات لأسر الضحايا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث انهيار عقار بمدينة زفتي محافظة الغربية.. وتوجه بصرف المساعدات لأسر الضحايا

آية عامر
نشر في: السبت 1 أغسطس 2026 - 10:26 ص | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2026 - 10:26 ص

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انهيار عقار بشارع فلسطين بمدينة زفتى محافظة الغربية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ونقل عدد من المصابين لأحد المستشفيات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا.

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