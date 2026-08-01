الحكومة اليابانية تعتمد خطة لإعادة بناء مفاعلات نووية استعدادا لنقص الكهرباء

قررت الحكومة اليابانية تعديل المبادئ التوجيهية لسياسة الطاقة النووية لتشمل هدفا يقضي بإعادة بناء ما بين مفاعلين وخمسة مفاعلات نووية بحلول أربعينيات القرن الحالي.

وجرى اعتماد القرار خلال اجتماع للوزراء المعنيين عُقد في مكتب رئيس الوزراء يوم الجمعة، استعدادا لنقص متوقع في إمدادات الكهرباء خلال أربعينيات القرن الحالي، نتيجة إخراج المفاعلات النووية القديمة التي أكملت 60 عاما من الخدمة من التشغيل، بحسب وكالة "جيجي برس" للأنباء اليوم السبت .

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي خلال الاجتماع: "سنمضي قدما في سياسات تضمن الاستثمار في محطات الطاقة النووية"، مشيرة إلى أن الحكومة ستعزز أيضا برامج إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في هذا المجال.

واستعرض وزير الصناعة ريوسي أكازاوا خططا لتخفيف الأعباء عن الحكومات المحلية، وتسريع أعمال المسح من خلال تعديل السياسة الأساسية المتعلقة باختيار مواقع التخلص النهائي من النفايات النووية عالية الإشعاع الناتجة عن محطات الطاقة النووية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تحدد فيها الحكومة اليابانية هدفًا لإعادة بناء محطات الطاقة النووية منذ كارثة الانصهار الثلاثي في محطة فوكوشيما دايتشي التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية عام 2011.