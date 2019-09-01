جامعة العريش تخفض رسوم الدراسات العليا بجميع كلياتها

قررت جامعة العريش اليوم الأحد، تخفيض رسوم الدراسات العليا في مختلف كلياتها؛ مراعاة للظروف الحالية بشمال سيناء.

وأكد رئيس الجامعة - في تصريح - أنه تم تخفيض رسوم التقديم للدكتوراة لكافة الكليات من خمسة آلاف وخمسمئة جنيه إلى أربعة آلاف، والماجستير من أربعة آلاف جنيه إلى ثلاثة آلاف، والدبلومات من الفان وسبعمائة جنيه إلى ألفي جنيه.

يذكر أن جامعة العريش جامعة حكومية مقرها مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وقد أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم 147 لسنة 2016 فى 25 أبريل 2016، وتضم 8 كليات، هى : التربية ، التربية الرياضية ، العلوم ، العلوم الزراعية البيئية ، الآداب ، التجارة ، الاستزراع السمكي والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلي إلى جانب معهد الدراسات البيئية بالخربة.