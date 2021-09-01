نيجيريا: تطعيم ما يقرب من 3 ملايين شخص ضد كورونا

أعلن الدكتور فيصل شعيب، رئيس وكالة الرعاية الصحية الأولية في نيجيريا اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن تم تطعيم مليونين و897 ألفا و201 شخص بجرعات مضادة لفيروس كورونا عبر الولايات الـ 36.

ونقلت صحيفة بونتش النيجيرية عن شعيب قوله - في مؤتمر اللقاحات الوطنية في العاصمة أبوجا - إن حوالي ثلاثة ملايين شخص في نيجيريا تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى 30 أغسطس 2021.

وأضاف أن الدولة بدأت المرحلة الثانية من التطعيم في 35 ولاية، وذلك من خلال ثلاثة لقاحات مضادة لكورونا والتي تمت الموافقة عليها للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس في نيجيريا حاجز الـ 2310 حالات، والإصابات ال 200 ألف حالة، فيما تعافى نحو 170 ألف شخص من الإصابة بالفيروس.