استطلاع: أغلبية الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها في أفغانستان

أظهر استطلاع للرأي نشره مركز بيو للأبحاث يوم الثلاثاء أن أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة فشلت في الغالب في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

ولم يكن هناك أي فرق بين الديمقراطيين مؤيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن (69%) أو الجمهوريين (70%).

وظهرت اختلافات واضحة في تقييم الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، حيث أيد 70% من الديمقراطيين ذلك، مقابل 34% فقط من الجمهوريين.

وسحب الجيش الأمريكى آخر قواته من أفغانستان، ليسدل الستار بذلك على أطول حرب خاضتها البلاد. ويقول ما مجموعه 54% من البالغين الأمريكيين إن قرار سحب القوات من البلاد كان قرارا صائبا، في حين قال 42% إنه كان خاطئا.

وشمل الاستطلاع عينة من 10 آلاف و348 أمريكيا بالغا خلال الفترة من 23 إلى 29 آب/اغسطس قبل اكتمال الانسحاب الأمريكي.

وكان سلف بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يرغب في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في أول أيار/مايو. ومدد بايدن الموعد النهائي إلى 31 آب/أغسطس.

واستولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان مجددا في منتصف آب/أغسطس الماضي ، بعد أن أطاحت عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة بنظامها الحاكم أواخر 2001.

ومع انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من مطار كابول، انتهت المهمة الدولية في أفغانستان يوم الاثنين بعد حوالي 20 عاما من بدايتها.