أرباح الأسمنت العربية السعودية في الربع الأول أقل من التقديرات

أعلنت شركة الأسمنت العربية السعودية، أرباح الربع الأول من العام، مسجلة أقل من متوسط تقديرات المحللين.

وحققت الشركة أرباحا في الربع الأول بلغت قيمتها 2ر54 مليون ريال، بالإضافة إلى 10% على أساس سنوي، في كانت التقديرات تشير إلى أرباح بقيمة 5ر58 مليون ريال (وفق إجماع آراء خبراء وكالة بلومبرج). (الدولار يساوي 75ر3ريال).

وقالت وكالة بلومبرج أن إيرادات الشركة بلغت 6ر227 مليون ريال، وبالسالب بنسبة 2ر5% على أساس سنوي، في حين كانت التقديرات تشير إلى إيرادات بقيمة 253 مليون ريال.

وبلغت الأرباح التشغيلية 1ر53 مليون ريال، بزيادة 7ر2% على أساس سنوي.

وبلغت ربحية السهم 54ر0 ريال مقابل 49ر0 ريال على أساس سنوي.