المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف ميناء حيفا الإسرائيلي بصاروخ مطور

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد أنها قصفت ميناء حيفا الإسرائيلي بواسطة صاروخ كروز مطور.

وذكر بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق ميناء حيفا بأراضينا المحتلة عصر يوم أمس السبت بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور)".

وجددت المقاومة الاسلامية في العراق موقفها بإلاستمرار" في دكّ معاقل الأعداء "

وشنت المقاومة العراقية منذ شهر أكتوبر هجمات استهدفت مواقع أمريكية داخل العراق وإسرائيلية مبررة ذلك بالقول إنها تأتي ردا على العدوان الإٍسرائيلي المدعوم من أمريكا على قطاع غزة.

وكشفت المقاومة الإسلامية في العراق، في أواخر الشهر الماضي ، عن أنها نفذت خلال تلك المدة أكثر من 240عملية استهدفت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا "والأراضي الفلسطينية المحتلة".