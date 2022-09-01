علاء عبد العال: أتمنى تواجد مصطفى فتحي في طلائع الجيش

أكد علاء عبدالعال المدير الفني الجديد لطلائع الجيش، أنه لم يتحدث مع المسؤولي عن مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، الذي يواجه أزمة في التجنيد.

وقال علاء عبدالعال عبر برنامج «البريمو» على فضائية «TeN» :«لم اتحدث مع المسؤولين وتحديدا العميد أحمد المهدي عن الجزء الفني، وسيتم حسم الأمر خلال الجلسة القادمة».

وأضاف: «لا أعلم شيء عن مصطفى فتحي إن كان متواجدًا مع الفريق في الموسم القادم من عدمه، مشيرا إلى أنه يتمنى تواجد اللاعب نظرا لقدراته الفنية والبدنية العالية التي يمتلكها».

وأكمل: «لم نناقش مصير العروض التي وصلت للاعبي طلائع الجيش في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه لن يمانع في رحيل أي لاعب بشرط إيجاد البديل المناسب».