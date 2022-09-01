أعربت والدة الأسير خليل العواودة، عن سعادتها بعد إعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المعتقل خليل عواودة علق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، والإفراج عنه في الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وقالت في تصريحات لفضائية «الغد»، مساء الأربعاء: «في أحلي من هذا؟ أحلى لحظة في حياتي، خليل انتصر على السجان، وكسر أنفه، الحمد لله الحمد والشكر لله»، وزغردت تعبيرًا عن فرحتها.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المعتقل خليل عواودة علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، والإفراج عنه في الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن المعتقل عواودة خاض معركة ملحمية قدم فداها من لحمه وحياته، وصوره بالأمس خير دليل على ذلك.

وأوضحت أن المعتقل عواودة ووفقا لاتفاق تعليق إضرابه وإعطائه قرارا جوهريا، سيبقى في مستشفى «آساف هروفيه» حتى تعافيه تماما، مرجحةً أن يتم الإفراج عنه من المستشفى وعدم عودته للمعتقل، لأن حالته تتطلب رعاية ووقتا طويلا للتعافي.

من جانبه، أوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، أن المعتقل عواودة علق إضرابه عن الطعام، الذي استمر نحو ستة شهور، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الثاني منأاكتوبر المقبل، أي موعد انتهاء الأمر الإداري الحالي.

وذكر أن عواودة اليوم يعاني وضعا صحيا حرجا وهو بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، فعلى مدار الإضراب واجه ظروفا اعتقالية قاهرة وقاسية، وإجراءات تنكيلية ممنهجة.