السعودية تعلن غرامات تصل إلى 26 ألف دولار لمخالفي أنظمة الحج

أعلنت السعودية، فرض غرامات تصل إلى 26 ألف دولار لمخالفي أنظمة الحج، بخلاف عقوبات تتضمن الترحيل ومنع المتسللين المقيمين والمتخلفين من دخول البلاد 10 سنوات جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية، مع اقتراب موسم الحج لهذا العام.

وقالت الداخلية في بيان إنه، استعدادًا لموسم حج 1447 هـ وللمحافظة على سلامة الحجاج، أعلنت "العقوبات التي ستطبق بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج".

وأقرت الوزارة غرامة مالية تصل 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) على كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، أو من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة (بين 18 أبريل الحالي حتى نهاية 31 مايو المقبل).

كما أقرت الوزارة غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) على من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وتطبق العقوبة سابقة الذكر أيضا على كل من يقوم بنقل أو إيواء حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم أو مساعدتهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بفترة المنع ذاتها .

كما قررت الوزارة "ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات".

وشهد موسم الحج العام في 2024، تكدسا لافتا بين الحجاج أثناء أداء المناسك، مع حديث رسمي عن مخالفات لحجاج قالوا إنهم يؤدون الحج بلا تصريح، قبل أن يشهد الحج هذا العام حملات مبكرة بشأن هذا الأمر.

ويبدأ موسم الحج لعام 2026 (1447 هـ) في أواخر مايو المقبل.

وفي يونيو الماضي، أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال بن شلهوب، أن عدم وجود تكدس في الحج آنذاك يعود إلى "النجاح في إدارة الحشود وهذا يعكس التزام الحجاج بالتعليمات والضوابط".

ووقتها كشف مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي ،أن "الأمن العام ضبط خلال الفترة الماضية 252 حملة حج وهمية، و1239 ناقلًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج".

وأضاف: "تم إعادة 109 آلاف و632 مركبة مخالفة، وإعادة 269 ألفا و678 مقيما من غير المقيمين بمكة المكرمة، و75 ألفا و943 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج، ضمن حملة الحج بلا تصريح"، دون تفاصيل بشأن الجهة التي عادوا إليها.

وفي 2025، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، في بيان، أن عدد الحجاج بلغ مليونا و673 ألفا و230 من داخل المملكة وخارجها، متراجعا عن موسم العام الماضي، الذي سجل مليونا و833 ألفا و164 حاجا بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب ما أعلنه حينها وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، بيوم التروية في منى، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وبدء رمي الجمرات في منى ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة)، بخلاف رمي جمرات مجددا في منى والختام بطواف الوداع في مكة.