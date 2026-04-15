ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب في إيران تقترب من نهايتها، وذلك وفق مقتطفات من مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" نُشرت مسبقا.

وقال ترامب: "أعتقد أنها قريبة من النهاية. نعم، أراها قريبة جدا من الانتهاء"، بحسب تصريحات شاركتها مقدمة البرامج ماريا بارتيرومو عبر منصة "إكس" يوم الثلاثاء.

وأضاف أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة الآن، فستحتاج إيران إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها، قائلا: "ولم ننته بعد. سنرى ما سيحدث"، مشيرا إلى اعتقاده بأن إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق، أدلى ترامب بتصريحات غامضة بشأن احتمال عقد جولة جديدة من المحادثات، في ظل استمرار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الصراع.

وقال في مقابلة هاتفية مع صحيفة نيويورك بوست: "قد يحدث شيء خلال اليومين المقبلين" في إسلام آباد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت جولة أولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية انتهت دون التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بينما أشارت تقارير إعلامية غير مؤكدة إلى إمكانية عقد اجتماع آخر في أقرب وقت يوم الخميس.