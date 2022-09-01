مصرع شخص وإصابة 22 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 22 آخرون بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الخميس؛ إثر انقلاب أتوبيس 26 راكبا يستقلونه في طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من هايبر وان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، بورود إشارة من غرفة أزمات محافظة الشرقية، بانقلاب أتوبيس 26 راكبا على طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من هايبر وان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب أتوبيس 26 راكبا على طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من هايبر وان بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 22 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات اللازمة وإسعاف 11 من المصابين بمحيط موقع الحادث، فيما تم نقل المصابين الـ11 الآخرين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي في مدينة العاشر من رمضان والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.