تايوان تحذر الصين برد قوي وغير معتاد

في تحذير غير معتاد، شددت تايوان على أنها ستدافع عن نفسها وسترد على اختراق مجالها الجوي والتوغلات العسكرية في مياهها الإقليمية من جانب الصين.

ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه بكين التدريبات والدوريات حول الجزيرة، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم الأربعاء.

كما يأتي التحذير بعد يوم من إطلاق الجيش التايواني طلقات تحذيرية تجاه طائرة صينية من دون طيار، لأول مرة، بعد ساعات من إعلان رئيسة تايوان، تساي إنع ون، أنها قد تتخذ "إجراءات مضادة قوية" إذا لزم الأمر.

وقال لين وين هوانغ نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والتخطيط، في إفادة صحفية الأربعاء: "بالنسبة للطائرات والسفن التي دخلت مجالنا البحري والجوي الذي يمتد 12 ميلا بحريا، سيمارس الجيش الوطني الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد دون استثناء".

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع في تايوان إن الدوريات العسكرية الصينية "عالية الكثافة" قرب تايوان مستمرة، وإن نية بكين جعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين "بحرا داخليا" تابعا لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

واقترحت تايوان هذا الشهر زيادة في الإنفاق الدفاعي تشمل أموالا لطائرات مقاتلة جديدة بعد أسابيع شهدت تدريبات صينية تضمنت إطلاق صواريخ فوق عاصمتها تايبيه.

والقوات التايوانية مجهزة جيدا إلا أن تجهيزها ضئيل مقارنة بنظيرتها الصينية، وتشرف الرئيسة تساي إنغ ون على برنامج تطوير الجيش كما جعلت زيادة الإنفاق الدفاعي إحدى أولوياتها.

وأرسل الجيش الصيني مئات من المقاتلات النفاثة والسفن الحربية بالقرب من تايوان بعد زيارة بيلوسي في أوائل أغسطس.

وفي عشرات المناسبات، عبرت المقاتلات الصينية الخط الوسطي لمضيق تايوان، وهو الجسم المائي الذي يبلغ عرضه 100 ميل تقريبا والذي يفصل بين تايوان والبر الرئيسي للصين.