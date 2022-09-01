ارتفاع أسعار البنزين في ألمانيا مجددا بعد انتهاء الخفض المؤقت لضريبة الطاقة

ارتفعت أسعار البنزين في ألمانيا مجددا، اليوم الخميس، بعد انتهاء الخفض المؤقت لضريبة الطاقة.

ومع استمرار ارتفاع أسعار المعيشة ومعدلات التضخم لمستويات قياسية، كانت الحكومة تستهدف أن يؤدي التخفيف الضريبي على شركات الطاقة إلى خفض التكاليف في محطات توزيع البنزين، وبالتالي تخفيف بعض العبء المالي على المواطنين.

وانخفضت أسعار البنزين والديزل في البداية، إلا أنها ارتفعت من جديد خلال فترة الثلاثة أشهر التي انتهت مساء أمس.

وجاء سعر لتر البنزين العادي من نوع "إي 2" (بما يصل إلى 10% من الإيثانول المتجدد) مقابل أكثر 2 يورو (حوالي 2 دولار) في الكثير من محطات الوقود صباح اليوم الخميس، حيث سجل أقل من هذه العلامة أمس، بحسب ما توصلت إليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) باستخدام بيانات من رابطة "أداك" للسائقين في ألمانيا.

أما سعر لتر الديزل الذي كان يسجل بالفعل 2 يورو، فقد زاد على 2.10 يورو، كما وصل سعر اللتر في بعض الأماكن إلى 2.30 يورو.